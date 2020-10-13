بعثة الزمالك تغادر القاهرة إلى المغرب

تغادر القاهرة بعد قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في طريقها إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ،و يرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال امين الصندوق.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو قد أعلن عن قائمة اللاعبين المسافرين للمغرب وضم كل المقيدين بالقائمة فيما عدا محمود عبدالعزيز "زيزو" الذي يخضع لمرحلة التأهيل.

وتضم القائمة كلا من محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحي في حراسة المرمى ومحمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف إبراهيم "أوباما" - كريم بامبو - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - محمد عنتر - إسلام جابر - مصطفى فتحي - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم في خط الوسط ومصطفى محمد - عمر السعيد - كابونجو كاسونجو في خط الهجوم.

ويسافر جميع اللاعبين من القاهرة فيما ينضم البعثة بالمغرب الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي من منتخب بلديهما.