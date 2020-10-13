بعد تراجع الأهلي.. بيراميدز يخطف محمد إبراهيم.. تفاصيل

ومن المقرر أن يعلن نادي بيراميدز عن صفقة محمد إبراهيم خلال الساعات المقبلة، عن أن يتم تقديمه في مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق.

حصل مجلس نادي بيراميدز على توقيع محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة، للانضمام إلى الفريق بداية من الموسم المقبل 2020 - 2021، بعد تراجع النادي الأهلي مؤخرا عن عملية ضم اللاعب.

وشارك محمد إبراهيم مع مصر المقاصة في 25 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالهما 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد إبراهيم 300 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

يذكر أن نادي بيراميدز نجح في التعاقد مع رمضان صبحي من هدرسيفيلد وأحمد فتحي لاعب الأهلي في صفقة انتقال حر.

ويستعد بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش غدا، الأربعاء في تمام الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 34، والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 64 نقطة.