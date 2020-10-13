بعد تراجع الأهلي.. بيراميدز يخطف محمد إبراهيم.. تفاصيل

وشارك محمد إبراهيم مع مصر المقاصة في 25 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالهما 4 أهداف وصنع 6 آخرين.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد إبراهيم 300 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
يذكر أن نادي بيراميدز نجح في التعاقد مع رمضان صبحي من هدرسيفيلد وأحمد فتحي لاعب الأهلي في صفقة انتقال حر.
ويستعد بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش غدا، الأربعاء في تمام الثامنة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 34، والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 64 نقطة.
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