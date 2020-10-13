حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على التحدث سريعا مع اللاعبين في مطار القاهرة قبل الذهاب إلى المغرب لمواجهة الرجاء بدوري أبطال إفريقيا.
يأتي هذا قبل السفر إلى المغرب استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 18 أكتوبر الجاري.
وقام أمير مرتضى بمطالبة اللاعبين بضرورة التكاتف والتركيز بداية من السفر حتى خوض المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية، مشددا لهم على أنه سيتم توفير المناخ الجيد لهم من أجل تحقيق هدفهم المنشود.
ويتواجد أمير مرتضى برفقة بعثة الفريق التي تطير إلى المغرب استعدادا لمباراة الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير مرتضى يطالب اللاعبين بتحقيق الفوز أمام الرجاء بدوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.