أمير مرتضى يطالب اللاعبين بتحقيق الفوز أمام الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على التحدث سريعا مع اللاعبين في مطار القاهرة قبل الذهاب إلى المغرب لمواجهة الرجاء بدوري أبطال إفريقيا.

يأتي هذا قبل السفر إلى المغرب استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 18 أكتوبر الجاري.

وقام أمير مرتضى بمطالبة اللاعبين بضرورة التكاتف والتركيز بداية من السفر حتى خوض المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية، مشددا لهم على أنه سيتم توفير المناخ الجيد لهم من أجل تحقيق هدفهم المنشود.

ويتواجد أمير مرتضى برفقة بعثة الفريق التي تطير إلى المغرب استعدادا لمباراة الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.