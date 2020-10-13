رسميا.. الليجا تعلن الموعد النهائي لـ الكلاسيكو

أعلنت رابطة الليجا، اليوم الثلاثاء، الموعد النهائي لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، التي ستقام على ملعب "كامب نو" معقل البارسا، ضمن الأسبوع رقم 7 من الدوري الإسباني.

ووفقًا للحساب الرسمي لرابطة الليجا، على "تويتر"، فإن المباراة ستقام يوم السبت الموافق 24 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وتشير التقارير في إسبانيا، إلى أن رابطة الليجا اختارت إقامة الكلاسيكو في هذا التوقيت، من أجل جذب المشاهدين من قارة آسيا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل مباراة وحيدة.

فيما يتواجد برشلونة في المركز الخامس، برصيد 7 نقاط، من 3 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل مباراة.