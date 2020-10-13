أحمد حسن: الحضري هو صاحب قرار عودته للملاعب

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن عصام الحضري قيمة كبيرة، وهو الوحيد القادر على تحديد موقفه من العودة للعب مجددا.
وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "عصام الحضري صاحب قراره، وإذا وجد أن العودة من جديد للمستطيل الأخضر، في مصلحته بالتأكيد هي وجهة نظره ويجب احترامها".
وأضاف: "لا يوجد اي مشكلة في عودة الحضري، لو كان قادرا على اللعب".
وواصل: "أندية المؤسسات والشركات لا تعطي القوة الكبيرة في الدوري، قوة البطولات دائما في الأندية الشعبية والجماهيرية".
وأكمل: "الأندية المتواجدة لو كانت قادرة على الإنفاق والصرف ستكون مكسب للدوري أيضًا، الخوف على الأندية الجماهيرية من عدم رؤيتها مجددًا في الدوري".
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