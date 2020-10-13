أخبار الرياضة.. بيراميدز يخطف محمد إبراهيم.. الزمالك يبيع فرجانى ساسي.. عودة الحضري للملاعب

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:

حصل مجلس نادي بيراميدز على توقيع محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة، للانضمام إلى الفريق بداية من الموسم المقبل 2020 - 2021، بعد تراجع النادي الأهلي مؤخرا عن عملية ضم اللاعب.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن المجلس الابيض استقر على بيع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حالة وصول عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة.

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، عن مصير انضمام الحارس الأسطوري عصام الحضري للفريق خلال الفترة القادمة.

كشف التونسي إبراهيم بوغانمي محلل أداء فريق السد القطري عن إمكانية انضمام بغداد بونجاح إلى النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

أفاد تقرير تونسي، بأن نادي الزمالك سيشارك في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، حال التأهل.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي يواجه صعوبة في ضم جاستون سيرينو، نجم صن داونز الجنوب إفريقي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على القائمة التي ستغادر بعد قليل إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أعلن الإعلامي أحمد شوبير جاهزية ثلاثي الأهلي لموقعة الوداد المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أعلنت رابطة الليجا، اليوم الثلاثاء، الموعد النهائي لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، التي ستقام على ملعب "كامب نو" معقل البارسا، ضمن الأسبوع رقم 7 من الدوري الإسباني.