محلل أداء السد القطري يكشف إمكانية انضمام بغداد بونجاح إلى الأهلي

وتابع:" ليس لدي معلومة بشأن موقف بغداد بونجاح من اللعب في الأهلي، لأن أظن أن اللاعب سيرفض الأهلي حال تلقيه عرضا بعد انتهاء عقده مع السد".
وأـشار:" بغداد بونجاح مستمر مع السد في الفترة الحالية، لكن اللاعب قد يحترف في أوروبا عقب انتهاء عقده حال تلقيه عرضا جيدا ، وهذا طموح أي لاعب عربي، أعتقد أن السد لن يقف في طريقه، حال تلقيه عرضا مناسبا".
وتبلغ القمية التسويقية لـ بغداد بونجاح 6 ملايين و800 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
يذكر أن تقارير صحفية مغربية أشارت مؤخرا أن النادي الأهلي أنهى صفقة بدر بانون مدافع الرجاء المغربي مقابل 5 ملايين دولار.
وأوضحت التقارير، أن بدر بانون سيحصل على 3 ملايين دولار مع الأهلي طوال عقده، بالإضافة إلى مليوني دولار لنادي الرجاء المغربي.
وأكدت التقارير، أن العقد ينص على حصول الرجاء المغربي على نسبة 10 % حال قرر الأهلي إعارة اللاعب أو بيعه مستقبلا.
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