محلل أداء السد القطري يكشف إمكانية انضمام بغداد بونجاح إلى الأهلي

كشف التونسي إبراهيم بوغانمي محلل أداء فريق السد القطري عن إمكانية انضمام بغداد بونجاح إلى النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

كانت تقارير أشارت خلال الأشهر الماضية إلى رغبة الأهلي في ضم بغداد بونجاح، لكن لم يحدث أي تحرك رسمي من القلعة الحمراء.

وقال بوغانمي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: قال:" النادي الأهلي من أحسن الأندية الأفريقية بجانب الترجي والزمالك الذي عاد مؤخرا، وأي لاعب يتمنى يلعب في النادي الأهلي".

وتابع:" ليس لدي معلومة بشأن موقف بغداد بونجاح من اللعب في الأهلي، لأن أظن أن اللاعب سيرفض الأهلي حال تلقيه عرضا بعد انتهاء عقده مع السد".

وأـشار:" بغداد بونجاح مستمر مع السد في الفترة الحالية، لكن اللاعب قد يحترف في أوروبا عقب انتهاء عقده حال تلقيه عرضا جيدا ، وهذا طموح أي لاعب عربي، أعتقد أن السد لن يقف في طريقه، حال تلقيه عرضا مناسبا".

وتبلغ القمية التسويقية لـ بغداد بونجاح 6 ملايين و800 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

يذكر أن تقارير صحفية مغربية أشارت مؤخرا أن النادي الأهلي أنهى صفقة بدر بانون مدافع الرجاء المغربي مقابل 5 ملايين دولار.