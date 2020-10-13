استقبال حافل من مطار القاهرة لبعثة الزمالك قبل السفر للمغرب

حرصت هيئة مطار القاهرة وشركة مصر للطيران على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مطار القاهرة بالورود والشيكولاته كنوع من الترحيب بالبعثة قبل سفرها إلى المغرب.

وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على التحدث سريعا مع اللاعبين في مطار القاهرة قبل الذهاب إلى المغرب لمواجهة الرجاء بدوري أبطال إفريقيا.