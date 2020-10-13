استقبال حافل من مطار القاهرة لبعثة الزمالك قبل السفر للمغرب

حرصت هيئة مطار القاهرة وشركة مصر للطيران على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مطار القاهرة بالورود والشيكولاته كنوع من الترحيب بالبعثة قبل سفرها إلى المغرب.
وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على التحدث سريعا مع اللاعبين في مطار القاهرة قبل الذهاب إلى المغرب لمواجهة الرجاء بدوري أبطال إفريقيا.
وقام أمير مرتضى بمطالبة اللاعبين بضرورة التكاتف والتركيز بداية من السفر حتى خوض المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية، مشددا لهم على أنه سيتم توفير المناخ الجيد لهم من أجل تحقيق هدفهم المنشود.
وتغادر البعثة بعد قليل إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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