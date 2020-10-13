كشف حساب لـ مواجهات الأهلي والوداد المغربي تاريخيًا

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي مساء السبت المقبل، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عن قائمة المباراة والتي ضمت كلا من محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفي شوبير في حراسة المرمي ومعهم ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني، أحمد فتحي، علي معلول، محمود وحيد. أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، أفشة، وليد سليمان، الشيخ، كهربا، الشحات، جيرالدو، صالح جمعة، أجايي، بادجي، مروان.

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مواجهات الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا من خلال السطور التالية:

- خاض النادي الأهلي 8 مباريات أمام الوداد المغربي، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين.

- نجح الفريقين في هز شباك كل منهما بنفس عدد الأهداف والتي تبلغ 8 أهداف لكل فريق.

- توج الوداد البيضاوي المغربي على حساب النادي الأهلي عام 2017 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث استطاع التعادل معه على ملعب برج العرب بنتيجة 1-1 بينما فاز عليه بملعب محمد الخامس بهدف نظيف.