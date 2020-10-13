الأكاديمية الأولمبية العُمانية تنظم دورة مفاهيم واستراتيجيات التسويق الرياضي

انطلقت صباح أمس دورة مفاهيم واستراتيجيات التسويق الرياضي التي تنظمها الأكاديمية الأولمبية العُمانية باللجنة الاولمبية العمانية افتراضياً حتى يوم غد “الخميس”. تأتي أهمية الدورة كون التسويق الرياضي أصبح واحدا من المجالات المهنية الأكثر طلباً في الوقت الحالي وعلى المستوى الدولي لما لحجم الاستثمارات التي توجهت للمجال الرياضي؛ الأمر الذي جعل من المهم على المؤسسات الرياضية امتلاك كوادر متخصصة في مجال التسويق الرياضي.وتهدف الدورة إلى إعطاء نظرة عامة عن علم التسويق الرياضي ‬من خلال شرح تفصيلي للمفاهيم والممارسات الأساسية للتسويق الرياضي والتسويق من خلال الرياضة حتى يستطيع المشاركون فهم وتطبيق أفضل الممارسات التسويقية بهدف رفع مستوى الأداء التسويقي وتحقيق تمويل إضافي لمؤسساتهم الرياضية.‬

ويحاضر في الدورة الدكتور بسام عبدالله قمبر مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات في اللجنة الطبية باللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر اللجنة المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم ٢٠٢٢، وتستهدف الدورة موظفي اللجنة الأولمبية العُمانية والاتحادات واللجان الرياضية، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، ومنتسبي الرياضة العسكرية المتخصصين في مجال التسويق الرياضي.

وتتنوع الموضوعات التي تشملها الدورة ما بين مفهوم وأنواع التسويق الرياضي، واستراتيجية الرعاية الرياضية، واستراتيجية التعزيز في المجال الرياضي، وقرصنة الرعاية الرياضية، وأهداف وعناصر الرعاية الرياضية، ومفهوم واتجاهات رعاية المنشآت الرياضية، والتعزيز الرياضي، وغيرها.

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