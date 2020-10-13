البرنامج الجماهيري ( الدكة ) يعود تزامنا مع انطلاق منافسات دوري الأضواء

بعد فترة توقف طويلة وبدءا من الثامنة مساء 21 أكتوبر الحالي

يعود البرنامج الرياضي ( الدكة ) عبر شاشة قناة عمان الرياضية للظهور مجددا بعد فترة انقطاع بسبب التوقف الذي طال ما تبقى من منافسات الموسم الكروي 2019/2020م على إثر القرارات الصادرة من الجهات المعنية بتوقف النشاط الرياضي بالسلطنة لإشعار آخر بعد تفشي فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ، حيث تبقى في منافسات دوري الأضواء ثلاث جولات فقط تنطلق يوم الجمعة 23 أكتوبر الحالي عبر (7) مواجهات بالجولة الرابعة والعشرين ، وكذا الحال بالنسبة للجولتين (25) و (26) على التوالي ، ومن المقرر أن يعود البرنامج بدءا من يوم الأربعاء 21 أكتوبر عبر الحلقة التقديمية الأولى لمباريات الجولة (24) وحلقة تقديمية أخرى الخميس 22 أكتوبر ثم الحلقة التي ستعقب مباريات الجولة مساء الجمعه 23 أكتوبر الحالي ، فيما يستمر البرنامج للجولتين المتبقيتين عبر حلقتين فقط لكل جولة ، حلقة تسبق المباريات وحلقة أخرى تعقب المباريات كما جرت العادة سابقا .

الجدير بالذكر ، أن قرار رابطة الدوري العماني بتعديل مواعيد مباريات الجولة (24) لتقام في تمام الساعة الرابعة عصرا بدلا من التوقيت السابق بسبب قرار منع الحركة ساهم في تغيير موعد بث الحلقات الثلاث الخاصة بهذه الجولة ، حيث سيبدأ بث البرنامج في الساعة الثامنة مساء وينتهي عند العاشرة بصورة استثنائية بسبب الظرف الحالي ، فيما سيبدأ بث الحلقات للجولتين (25) و (26) عند العاشرة مساء في حالة رفع قرار منع الحركة ، أما في حالة استمرار القرار فإن البرنامج سيبدأ في الثامنة مساء، كما هو الحال في الجولة (24) ، يتولى الإشراف العام على البرنامج سعد بن تمان العمري مدير القناة الرياضية ، أما محمد الزوايدي فتؤول إليه مهمة الإشراف البرامجي ، التقديم للزميل خميس البلوشي ويشارك الزميل سالم السالمي في الإعداد كذلك ، الإخراج للزميل محسن الشحري ، ولم يطرأ أي تغيير على ضيوف البرنامج باستثناء اعتذار الكابتن رشيد جابر بسبب ارتباطه بمهمة تدريب الفريق الكروي الأول بنادي ظفار .

نقل مباريات الدرجة الأولى

من جانب آخر ، فإن القناة الرياضية ستقوم بنقل عدد من مباريات الدرجة الأولى ، خاصة المباريات التي يتحدد من خلالها هوية الفرق المتأهلة للأضواء ، والتي ستشهد صراعا قويا خلال المرحلة القادمة نظرا للحظوظ التي تحظى بها عدد من الفرق المتنافسة بالمجموعتين ، ويعد هذا التوجه عاملا إيجابيا كبيرا بالنسبة لجماهير فرق الدرجة الأولى التي تطمح في متابعة عطاءات فرقها بشكل مباشر ، إضافة إلى أن نقل مباريات دوري المظاليم يعد خطوة جيدة للغاية لمنح اللاعبين والاجهزة الفنية حافزا للإبداع وتقديم العطاءات المثالية في المباريات بحثا عن الظهور بشكل جيد قبل الدخول في صراع دوري الأقوياء .