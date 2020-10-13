سالم المشيخي يتصدر نهائيات بطولة الأندية للشطرنج للعموم

مسقط ـ العمانية :تصدر سالم المشيخي من نادي صلالة ( أ ) التصفيات النهائية لفئة العموم وعبدالرحمن الزدجالي من فئة الناشئين وثلاث لاعبات يتنافسن على صدارة الفتيات في المباريات التي أقيمت أمس وشهدت منافسات قوية بين لاعبي الأندية في الجولات الخمسة الأولى على الطاولات الخمس، حيث ضمت الطاولات الأولى والثاني والثالثة لاعبي العموم ، بينما ضمت الطاولة الرابعة فئة الناشئين والطاولة الخامسة فئة الفتيات .وجاءت نتائج الطاولات على النحو التالي في الطاولة الأولى تصدرها سالم المشيخي من نادي صلالة (أ ) برصيد 5ر4 نقطة وحل محمد العمري من نادي مرباط ثانياً برصيد 4 نقاط بينما حل محمد السعيدي من نادي البشائر ثالثاً برصيد 5ر3 نقطة وفي الطاولة الثانية تشارك في الصدارة على المركز الأول ثابت المسهلي من نادي صلالة (ج ) وعبدالله الفزاري من نادي صحم برصيد 4 نقاط وكذلك الحال للمركز الثاني بتنافس ثلاثي مكون من حمود البوسعيدي وسالم الكثيري وسالم العمري وفي الطاولة الثالثة تشارك في الصدارة على المركز الأول كل من مانع الكثيري ممثل نادي صلالة (ج ) وزميله سالم شماس لاعب صلالة (أ ) برصيد 4 نقاط وفي المركز الثاني تساوى 3 لاعبين وهم عبدالسلام المشيخي من نادي النصر وأنس الدروشي من نادي البشائر، وفي الطاولة الرابعة والمخصصة للناشئين غرد لاعب المنتخب ونادي البشائر عبدالرحمن الزدجالي بالمركز الأول برصيد 5 نقاط وفي المركز الثاني أحمد سالم فاضل من نادي صلالة برصيد 4 نقاط وعماد الرشيدي من نادي السويق برصيد 3 نقاط.وفي الطاولة الخامسة المخصصة للفتيات تتصدر 3 لاعبات وهن ممثلة نادي صلالة ج روان البلوشية و أناة العيسائية من نادي صلالة أ ووافية الغافرية لاعبة نادي البشائر بـ 4 نقاط .

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