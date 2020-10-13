منتخب السلة للكراسي المتحركة يواصل تدريباته بمجمع بوشر

مسقط ـ العمانية :يواصل المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة تدريباته بالصالة الرياضية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر لرفع اللياقة البدنية والتدرب على المهارات التكتيكية بمشاركة 11 لاعبًا، تم توزيعهم على مجموعتين. ويتدرب المنتخب ثلاثة أيام في الأسبوع بقيادة المدرب الوطني يعقوب الندابي ومساعده موسى السيابي حيث قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتي تدريب في أوقات مختلفة من اليوم لضمان عدم التزاحم وتوفير التباعد الجسدي، وضمت المجموعة الأولى كلا من بدر التمتمي وأشرف الخصيبي وعدنان البلوشي وعلي الغافري وفيصل البلوشي فيما ضمت الثانية اللاعبين زاهر العتبي ويونس التوبي ونبيل الكندي وإسماعيل الصائغ وعلي الغسيني وسالم الهشامي .

وركز الجهاز الفني في التدريبات على مهارات الرمي على السلة ورفع معدلات اللياقة البدنية، وبعض الحصص التكتيكية، وتتطلع اللجنة البارالمبية من خلال هذه التدريبات إلى الارتقاء بمهارات لاعبي المنتخب الوطني استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

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