اللجنة التنظيمية للسباحة بدول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بطولاتها في اجتماعها عبر الاتصال المرئي

مسقط ـ العمانية : عقدت اللجنة التنظيمية للسباحة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي اجتماعها برئاسة طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحاد العماني للسباحة رئيس اللجنة التنظيمية عبر الاتصال المرئي. شارك في الاجتماع قيس بن سعود الزكواني أمين عام اللجنة وعبدالله مبارك الزحمي عضو اللجنة ممثل اتحاد السباحة بدولة الامارات العربية المتحدة وعلي صالح عون عضو اللجنة ممثل الاتحاد السعودي للسباحة وطلال الدرويش عضو اللجنة ممثل الاتحاد القطري للسباحة وثامر الشمروخ عضو اللجنة ممثل الاتحاد الكويتي للسباحة وأحمد محمد عضو اللجنة ممثل الاتحاد البحريني للسباحة. تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث اعتمد الحضور محضر الاجتماع السابق رقم 65 الذي عقد في الكويت في السابع من سبتمبر 2019، وتمت مناقشة برنامج وأنشطة اللجنة التنظيمية للسباحة لعام 2021 حيث تم الاتفاق على ترحيل البطولات المقرر إقامتها هذا العام لتقام العام القادم 2021.وتستضيف دولة الامارات العربية المتحدة في شهر فبراير 2021 البطولة السادسة عشرة للسباحة للأحواض القصيرة، فيما تقام البطولة الثامنة عشرة للسباحة في المياه المفتوحة في شهر أكتوبر 2021 بمملكة البحرين وتقام البطولة الثامنة والعشرون للألعاب المائية في دولة قطر خلال شهر أغسطس 2021. كما تم خلال الاجتماع استعراض الرسائل الواردة إلى اللجنة من الأمانة العامة والاتحادات الخليجية الاعضاء وتم اختيار محمد الساحلي المكلف بأعمال الخبير الفني بالاتحاد العماني للسباحة ليكون منسقًا فنيًّا للجنة التنظيمية للسباحة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

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