تواصل منافسات الدورة الآسيوية لمدربات كرة القدم النسائية

تتواصل منافسات الدورة الآسيوية المستوى ( c ) لمدربات كرة القدم النسائية بمشاركة ٢٠ معلمة ولاعبة، وتستمر حتى ٢٣ من اكتوبر الجاري بنادي الأمل وتتضمن العديد من الجوانب النظرية والعملية واختبارات في قانون كرة القدم ويحاضر في الدورة المحاضرة الآسيوية ورئيسة قسم كرة القدم النسائية بالاتحاد مها جنود، وتأتي هذه الدورة في إطار اهتمام الاتحاد العماني لكرة القدم بتطوير كرة القدم النسائية وإعداد الكوادر الوطنية وتطوير وصقل مستوياتها الفنية في مجال التدريب .

وسوف تواصل الإدارة الفنية بالاتحاد العماني لكرة القدم تنظيم دورات تدريبية لكرة القدم النسائية، حيث ستكون الدورة الثالثة خلال الفترة من 1 وحتى 14 نوفمبر القادم بالمجمع الرياضي بصحار بمشاركة 22 معلمة والدورة الرابعة تقام خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر بالمجمع الرياضي بصلالة بمشاركة 17 مشاركة .

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