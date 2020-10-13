انطلقت مساء أمس أولى مسابقات قفز الحواجز التي ينظمها الاتحاد العُماني للفروسية لهذا الموسم 2020/2021م وذلك على ميدان الفروسية الأولمبي بمزرعة الرحبة بولاية بركاء ويشارك في هذه المسابقة التحضيرية 64 خيلا موزعة على اربع فئات وهي فئة ارتفاع 90سم 41 خيلا وفئة ارتفاع 100 سم 9 خيول وفئة ارتفاع 110 سم 9 خيول وفئة ارتفاع 120سم عدد 5 خيول، حيث يشارك في هذه المسابقة فرسان وخيول وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة وانطلاقة البطولة بدون حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حسبما وضعت من قبل الاتحاد وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الفروسية يبدأ أولى فعالياته لقفز الحواجز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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