أنس الدروشي يتأهل لنهائيات بطولة العالم المدرسية للشطرنج

مسقط ـ العمانية: ‏‎تأهل لاعب منتخبنا الوطني للناشئين للشطرنج أنس الدروشي لنهائيات بطولة العالم المدرسية للشطرنج للمرة الأولى بتحقيقه المركز 22 ضمن 113 لاعبا مشاركا من 38 دولة وذلك في المنافسات التي أقيمت عبر الاتصال المرئي. وسجلت التصفيات منافسة قوية من اللاعبين المشاركين واستطاع أنس الدروشي تقديم مستوى مشرف مكّنه من التأهل للتصفيات النهائيات التي تقام في 25 أكتوبر الجاري، في أول إنجاز للاعب في بطولة العالم المدرسية للشطرنج، حيث مثل المنتخب الوطني للناشئين في المنافسات التي انطلقت أمس كل من حمود البوسعيدي وأنس الدروشي وصهيب الربيعي .

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