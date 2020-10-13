تقليص مفاجيء لمكافآت الفوز بكأس جلالته للهوكي

فيما ينتظر الاتحاد رد الوزارة

كتب – بدر الزدجالي:

تلقى الاتحاد العماني للهوكي رسالة مفاجئة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب مفادها تقليص المخصصات والجوائز المالية الخاصة بمسابقة كأس جلالته للهوكي للنسخة القادمة، والتي لم تنطلق حتى الان بسبب جائحة كورونا، وجاء تقليص الجوائز المالية لاصحاب المراكز الاولى بسبب الاوضاع المالية الراهنة وتقليص نسبة الانفاق في مختلف القطاعات ومنها القطاع الرياضي، حيث سيحصل صاحب المركز الاول على مبلغ قدره (30 الف ريال) بعد ان كان سابقا 40 ألفا ويحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ قدره (20 الف ريال) بعد ان كان يتسلم 25 الف ريال عماني، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على جائزة مالية قدرها (10 آلاف ريال) بعد ان كانت سابقا 15 الف ريال.ومن جهة اخرى ينتظر الاتحاد العماني للهوكي رد وزارة الشؤون الرياضية في انطلاقة مسابقة كأس جلالته للهوكي وهي المسابقة الوحيدة التي أقرها الاتحاد لاقامتها هذا الموسم بعد توقف جميع انشطته ومسابقاته بسبب جائحة كورونا.

وكان اتحاد الهوكي قد بعث كافة تفاصيل البروتوكول الطبي وتكاليفه الى الوزارة من اجل الاطلاع عليها واعتمادها قبل انطلاقة مسابقات الموسم ويشمل البروتوكول الطبي التكاليف المالية المترتبة على انطلاقة المسابقة من فحوصات واجراءات احترازية قبل واثناء انطلاقة المسابقة وذلك بعد الاجتماع الاخير لوكيل الوزارة برؤساء الاتحادات.

وينتظر الاتحاد حاليا الرد النهائي من الوزارة من اجل البت في شكل مسابقة كأس جلالته للهوكي للموسم الحالي ومخاطبة الاندية الراغبة بالمشاركة وبعدها يحدد نوعية وشكل المسابقة سواء عبر نظام الذهاب والاياب او عبر تصفيات المحافظات.

وكان الاتحاد العماني للهوكي قد وقع اتفاقية تصميم كأس جديدة بعد ان احتفظ نادي اهلي سداب بتلك النسخة، حيث تم الاتفاق مع شركة مسقط للرياضة لتصميم الكأس والتي ستأخذ نفس الشكل السابق.

كلام الصور

من مباريات كأس جلالته للهوكي