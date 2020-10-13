إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا واكد الاتحاد البرتغالي أن الفحوصات التي خضع لها كريستيانو رونالدو جاءت إيجابية ليتم تشخيصه بالإصابة بالفيروس المتفشي. وقال الاتحاد البرتغالي أن رونالدو في حالة صحية جيدة، وسيخضع للعزل الصحي حتى تعافيه للشفاء.. وسنوافيكم بالتفاصيل



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