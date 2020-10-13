بعثة الأهلي تطير للمغرب استعدادًا لمواجهة «الوداد»

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، منذ قليل إلى كازابلانكا بالمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب كلًا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.

وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.

وقام الجهاز الطبي للفريق بوضع برنامج تأهيلي مكثف لمحمود كهربا، لاعب الفريق؛ لتنفيذه خلال تواجد بعثة الفريق بالمغرب لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن كهربا سيخضع لجلسات علاج طبيعي مع فحص مستمر خلال تدريبات الفريق.