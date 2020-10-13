بعثة الأهلي تطير للمغرب استعدادًا لمواجهة «الوداد»

وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب كلًا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.
وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.
وقام الجهاز الطبي للفريق بوضع برنامج تأهيلي مكثف لمحمود كهربا، لاعب الفريق؛ لتنفيذه خلال تواجد بعثة الفريق بالمغرب لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن كهربا سيخضع لجلسات علاج طبيعي مع فحص مستمر خلال تدريبات الفريق.
وكان كهربا قد غادر مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز في بطولة الدوري؛ بسبب شكواه من الآم في العضلة الخلفية.
وتطير بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى المغرب عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الوداد المقرر لها السبت المقبل في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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