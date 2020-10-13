محلل أداء السد القطري: فيريرا كان عاشقا لـ الزمالك.. وانتظروا تشافي مدربا لبرشلونة

أكد إبراهيم بوغانمي محلل أداء السد القطري، أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا كان متابعا لجميع مباريات الزمالك خلال فترة تواجده بالسد.

كان فيريرا تولي تدريب الزمالك موسم 2015 وقاد الأبيض لتحقيق الدوري والكأس، قبل أن يرحل لقيادة السد القطري.

وقال بوغانمي في تصريحات خاضة لـ " دوت الخليج":" فيريرا كان شخصية طريفة وممتازة وصديقا للجميع خلال فترة السد، وكان يحرص على متابعة جميع مباريات الزمالك هو ومساعدوه، بشكل خاص، وكان يعشق النادي رغم اختلافه مع مجلس الإدارة.

وأشار:" استفدت من جميع المدربين الذين عملت معهم في السد، تشافي هو أفضل مدرب عملت معه خلال فترة تواجدي مع نادي السد، لأنني عشت معه كلاعب ومدرب".

واستطرد:" رأيي الشخصي تشافي هو مشروع مدرب كبير من طينة زيدان وجوراديولا وأنشيلوتي، ومتأكد إذا كان في العمر بقية أن برشلونة سيكون مدربا برشلونة خلال السنوات القليلة بنسبة 100 %".

واستطرد:" بالنسبة لـ أفضل اللاعبين الذين تعاملت معهم فقد مر علي لاعبين كبار أمثال راؤول جونزاليس ونذير بلجاح وتشافي هيرنانديز، لكن أفضل لاعب تعاملته معه هو تشافي ايضا، لأنه كان قائدا داخل الملعب وخارجه، وشخصية مميزة جدا، وكان أفضل صانع ألعاب خلال فترة تواجده في السد، وهو أحد أحسن اللاعبين في مركزه في تاريخ كرة القدم، أمام بالنسبة لللاعبين المحليين الذين تعاملت معهم يمكن أن أقول إبراهيم خلفان وأكرم عفيف".

وعن سر عمله في النادي لمدة 13 عاما قال:" لا أحب التحدث عن نفسي، علاقتي الطيبية مع مجلس إدارة النادي واللاعبين والأجهزة الفنية ايضا هي سبب وجودي لهذه الفترة الطويلة بالنادي".

وتطرق بوغانمي للحديث عن سبب الوداع الأخير من مسابقة دوري أبطال آسيا هذا الموسم من دور الـ على بيرسبوليس الإيراني أوضح:" الحظ لم يكن معنا، قدمنا مباراة كبيرة أمام بيرسبوليس، لكن المباراة حسمت ببعض التفاصيل الصغيرة التي حذر منها تشافي اللاعبين قبل المباراة".