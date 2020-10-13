آرسين فينجر: آرسنال قادر على الفوز بالبريميرليج تحت قيادة أرتيتا

أعرب المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينجر عن اعتقاده أن نادي آرسنال بإمكانه تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، معترفا بدهشته من مستوى الاستثمار في الفريق خلال المواسم الأخيرة.

وقال المدرب السابق للمدفعجية، في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الثلاثاء: " في الحقيقة أعتقد نعم، هو قادر على قيادة آرسنال للقب البريميرليج حيث يمتلك سيطرة جيدة على الفريق".

وأضاف فينجر: "اللاعبون يتبعون تعليمات أرتيتا، وقد قمنا بصفقات شراء لاعبين بشكل جيد، وأنفقنا الكثير من المال خلال العامين الماضيين، وفجأة اكتشفنا موارد ضخمة - إنه شيء مفاجئ تماما، وأعتقد أن لديه العدد الكافي من اللاعبين الجيدين، لذلك فنعم نستطيع المنافسة على اللقب.. لما لا؟".

وحول فرص منتخب إنجلترا في نهائيات اليورو المقبلة، أعرب فينجر عن اعتقاده أن المنتخب الإنجليزي أحرز تقدما كبيرا على المستوى الدولي منذ تطوير أكاديمية خاصة بصناعة لاعبين جيدين، مضيفا "سأذهب للقول الآن إنهم مرشحون للقب في نهائيات 2021".