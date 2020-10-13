وانتهت احداث الشوط الأول من منافسات الجولة الـ22 والأخيرة من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحري والتى تشهد مواجهات شرسة لحسم صراع الصعود للدورى الممتاز بين غزل المحلة وفاركو . وتقدم فريق غزل المحلة علي منافسه الاوليمبي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة المقامة علي ملعب الفريق السكندري كما تقدم فريق فاركو علي منافسه بلدية المحلة بنتيجة هدفين دون رد . ويحتاج فريق غزل المحلة للتعادل او الفوز للصعود للدورى الممتاز دون النظر لنتيجة مباراة فريق فاركو امام بلدية المحلة، وبالنسبة لفريق فاركو فإنه يحتاج للفوز وخسارة فريق غزل المحلة . ويحتل غزل المحلة المركز الاول في جدول ترتيب مجموعة بحري بدورى القسم الثاني برصيد 44 نقطة، ويأتي فريق فاركو في المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جماهير غزل المحلة تتابع مباراة الصعود للممتاز من أعلى أسوار الملعب .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.