وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائي مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

زناقش اللقاء أطر التعاون بين الطرفين في مجال البرامج المشتركة في مقدمتها ريادة الأعمال، وتنمية مهارات وقدرات الشباب، ودعم المبتكرين، والرياضين من خلال المنح التعليمية المختلفة.

ثمن وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وتنفيذ برامج ثنائية تعود بالنفع على الشباب، مثنيًا على الدور العلمي للأكاديمية، وتقديم جيل واعٍ يضم كفاءات يتمتعون بأعلى درجات من العلم والثقافة.

كما استعرض اللقاء طلب اللاعب محمد إبراهيم "كيشو" لاعب منتخب مصر للمصارعة بإستئناف المنحة التعليمية المقدمة له من قبل الأكاديمية حيث انقطع خلال الفترة الماضية عن الالتحاق بالمنحة نتيجة مشاركاته الدولية فى عدد من البطولات.

ووافق رئيس الأكاديمية على التحاق اللاعب كيشو بالعام الدراسي الجديد بالأكاديمية في ضوء المنحة المقدمة له، مشيرًا إلى الدور المجتمعي للأكاديمية، ورعايتها لأبطال مصر الرياضيين.

وأشار وزير الرياضة إلى التعرف على طلبات اللاعبين الرياضيين، والعمل على تنفيذها، ومتابعة البرامج التدريبية المخصصة لهم؛ استعدادًا لمختلف البطولات الدولية المقرر مشاركتهم بها، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية المعنية.