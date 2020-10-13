الرجاء المغربي يصدم الزمالك بشأن مشاركة حميد أحداد

وذكر موقع le 360 سبورت أن إداراة الرجاء رفضت طلب نادي الزمالك بعدم تواجد حميد احداد في قائمة مباراة الزمالك لوجود بند في عقد الإعارة يمنع مشاركته.
وأضاف الموقع المغربي أن إداراة الرجاء قررت تواجد اللاعب حميد أحداد في قائمة الفريق لمباراة نادي الزمالك الأحد القادم.
ومن المنتظر أن يلتقي نادي الزمالك مع نادي الرجاء المغربي يوم الأحد القادم في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .
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