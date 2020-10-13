المقاولون العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي فى الدوري

يواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تدريباتهم بقوة استعدادًا لمباراة إنبي المقبلة، المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المقاولون المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، بعد التعثر الأخير أمام طنطا بهدفين لكلا الفريقين، بعدما سجل أبناء السيد البدوي هدف التعادل في اللحظات الأخيرة.

ويسعى فريق الذئاب للحصول على النقاط الثلاثة لحسم تواجده ضمن الأربع فرق المتصدرة جدول الدوري خاصة وأنه في منافسة شرسة مع سموحة، وبات المقاولون بحاجة إلى نقطة واحدة من أجل حسم المركز الرابع دون انتظار نتائج سموحة، الذى انتزع ثلاث نقاط ثمينة فى ذات الجولة بعد الفوز بديربى الإسكندرية أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.