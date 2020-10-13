إصابة ستيفان الشعراوي بـ فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة ستيفان الشعراوي لاعب المنتخب بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وأكد الاتحاد الإيطالي إيجابية العينة التي خضع لها الشعراوي، مشيرًا إلى أن اللاعب في صحة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض.

وأضاف الاتحاد الإيطالي بأن الشعراوي غادر معسكر المنتخب للخضوع للعزل الصحي حتى تعافيه من المرض.

ويتواجد ستيفان الشعراوي في معسكر المنتخب الإيطالي للمشاركة في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

يذكر أن ستيفان الشعراوي هو مصري الأصل وفضل اللعب لصفوف المنتخب الإيطالي عندما كان أحد نجوم فريق روما.

وكان الاتحاد البرتغالي قد أعلن اليوم عن إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا.