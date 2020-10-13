مقتل لاعب كرة قدم على يد زملائه بعد خطأ دفاعي في إحدى المباريات

لقى اللاعب الأوغندي تشرشل أواسي، اليوم الثلاثاء، مصرعه عن عمر يناهز الثانية والعشرين عامًا، على يد زملائه في الفريق بسبب خطأ دفاعي ارتكبه في إحدى المباريات.

وبحسب صحيفة "ديلي مونيتور" الأوغندية بأن أواسي كان يلعب مع فريقه في مقاطعة لامو بشمال أوغندا في مباراة ودية أمام أحد الفرق، وتسببت إحدى تمريراته الخاطئة في تلقي فريقه هدفًا في تلك المباراة. وأشارت الصحيفة الى أن زملاء أواسي اعتدوا عليه بعد المباراة ، ليلقى مصرعه عن عمر يناهز الـ 22 عامًا في حادثة غريبة من نوعها. وأكدت الشرطة الأوغندية أنه يتم حاليًا احتجاز اللاعبين المشتبه بهما في قضية مقتل أواسي، ويتم التحقيق معهما في ذلك الأمر.

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