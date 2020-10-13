رئيس اتحاد الجمباز يعلن رفع الإيقاف عن ملك سليم لاعبة المنتخب

أعلن الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، رفع الإيقاف عن ملك سليم لاعبة المنتخب الوطني الأول للجمباز الايقاعي، بعد حصولها علي حكم البراءة من الاتحاد الدولي للعبة .

وقال رئيس اتحاد الجمباز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بأزمة المنشطات ، أن اللاعبة استعانت بآراء وخبراء في الطب الرياضي وفوضت محامي سويسري للدفاع عنها ونجحت الحصول على براءه بعد أقل من ثلاث شهور علي إيقافها ، مشيرا إلى أن اللاعبة ستعود إلى التدريبات ابتداءا من الغد .

تلقى الاتحاد المصري للجمباز صدمة كبيرة بعد ثبوت حالتي إيجابية للمنشطات خلال البطولة الأفريقية للجمباز التي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس الماضي وحصل المنتخب الوطني على المركز الأول ومنتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني وجاء منتخب الجزائر في المركز الثالث.

وأرسل الدكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو» خطابا إلى مسؤولي الاتحاد المصري للجمباز يخطرهم بإيجابية عينة لاعبتن من المنتخب الوطني الذي شارك في البطولة الأفريقية بعد إرسال نتيجة التحاليل من أحد المعامل الدولية المعتمدة في دولة جنوب أفريقيا.