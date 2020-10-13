هنأ المحلة بالصعود..عضو مجلس الأهلي يطالب بدوري منفصل للأندية الجماهيرية

قدم محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي، التهئنة لـ نادي غزل المحلة، بعد الصعود إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل وتمني صعود نادي المنصورة الي الدوري خلال الموسم القادم لتعود الاندية الجماهيرية الي الدوري مرة اخري .

واقترح محمد سراج الدين أن يكون الدوري المصري الممتاز للأندية الشعبية والجماهيرية فقط، وأن يكون هناك دوري منفصل لأندية الشركات تابع لاتحاد الكرة.

وكتب سراج الدين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "مبروك صعود المحلة للممتاز وأتمنى المنصورة العام القادم مع احترامي الكامل لأندية الشركات وما تعمل به من احترافية في منظومة عملها ولكن المضي بهذا الشكل على المدى الطويل لن يكون إيجابيا على الكرة المصرية في وجهة نظري إحنا كل يوم بنخسر أندية جماهيرية بالشكل ده".

وتابع: "الصح يتفعل في اللوائح الخاصة باتحاد الكرة دوري خاص بالشركات ويتم الفصل تمامًا بمعايير ولوائح قانونية واضحة ويمنع تسجيلهم في دوريات الترقي للممتاز اللي المفروض يكون مقتصرا على الأندية الجماهيرية والشعبية واللي بتمثل مدن ومحافظات وده مثلًا يكون أحد المعايير الأساسية مش اللي بتمثل شركات ومؤسسات قطاع عام وخاص".

وأضاف: "مع كامل احترامي لكل الشركات لو في شركة في خططها التسويقية عمل دعاية لنفسها وده حقها طبعًا وتكون مشاركة في قلب الحدث والدوري الممتاز يبقى ترعى نادي جماهري أو مع أحقية الأندية الرياضية الأن بتأسيس شركات مساهمة وشركات كرة يدخلوا في حصة مع النادي في شركة المساهمة ويتم المساهمة مثلًا في تطوير استاد النادي الجماهيري الخاص واللي موجود في أغلب المحافظات مش لسه هيتم بناءه فقط يتم تطويره بشكل حديث يلائم المعايير الدولية".

وأكمل: "مع عودة الجمهور مستقبلًا هيكون الاستاد ده مصدر دخل محترم للنادي والشركة غير عوائد البث والإعلانات وبكده يكون النادي الجماهيري اللي بيمثل محافظة جماهيرية استفاد والشركة كمان هتستفاد اكتر لأن هيعود عليها ميزة عامل الجمهور في الوقت ده اللي هي اصلًا مفتقدها يعني على سبيل المثال في انجلترا هتلاقي بنك ستاندرد تشارترد راعي لليڤربول وهتلاقي أكبر شركات الغاز والبترول العالمية جاز بروم راعي لنادي شالكة الألماني مفيش بقى فريق اسمه نادي بنك ستاندرد تشارترد ولا فريق اسمه نادي جاز بروم".

وأتم: "عندنا تضارب في الموضوع ده كبير والتركيبة مقلوبة ومحتاجة تتعدل يعني كان نفسي اشوف مثلًا ومع كامل احترامي لمجهود كل الصاعدين بني سويف أو المنيا أو سوهاج في الممتاز ومعاهم البنك الأهلي برضه بس كراعي أو شريك أساسي وداعم للتجربة وزي كده أمثلة كتير ممكن تتحقق أتمنى ده يبدأ يحصل ويتفعل بمبادرة من الوزير المحترم والمجتهد دكتور أشرف صبحي واللجنة الخماسية الموضوع محتاج شغل كتير وخطة طويلة المدى بس لو حصل الدوري بتاعنا هيكون ممتع وفي مكان تاني خالص عندنا نعمة كبيرة مش مستغلينها كويس وهي الجمهور المصري في كافة المحافظات مش القاهرة بس وشغفه القوي بالكرة والرياضة عامة".