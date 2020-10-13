جلسة خاصة من محسن صلاح مع لاعبي المقاولون العرب استعدادا لإنبي

عقد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، لتحفيزهم قبل مباراة إنبي التي ستقام بعد غد الخميس في الجولة قبل الأخيرة للدوري المصري الممتاز.
ويحتاج المقاولون للفوز أو التعادل لضمان الحصول على المركز الرابع بالدوري وحجز مقعد بالبطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل.
وطلب رئيس النادي من اللاعبين حسم المهمة وتحقيق هدف النادي بختام جيد للموسم المميز الذي يقدمه الفريق تحت قيادة عماد النحاس.
واستمع صلاح للاعبين الذين عاهدوه على تحقيق الفوز وإسعاد مجلس الإدارة الذي لم يدخر جهدا لمساندة الفريق هذا الموسم.
من جانبه أكد علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن فريق إنبي يستحق الاحترام بعد الأداء الذى قدمه، خاصة أنه فريق قوي ينافس على المركز الخامس، مضيفًا أن المقاولون سيقاتل من أجل تأمين المربع الذهبى فى مباراته المقبلة أمام إنبى بعدما باتت تفصله نقطة واحدة فقط عن حسم المركز الرابع.
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 53 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 32 جولة، حقق المقاولون الفوز فى 15 لقاء وتعادلوا فى 8 مباريات وخسروا 9 أخرين، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 43 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 آخرين.
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