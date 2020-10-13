بعد إصابته بـ كورونا.. هل يلحق كريستيانو بموقعة القرن أمام ميسي في أبطال أوروبا؟

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا وأكد الاتحاد البرتغالي أن الفحوصات التي خضع لها كريستيانو رونالدو جاءت إيجابية ليتم تشخيصه بالإصابة بالفيروس المتفشي.

وقال الاتحاد البرتغالي إن رونالدو في حالة صحية جيدة، وسيخضع للعزل الصحي حتى تعافيه للشفاء.

ولكن السؤال الأهم الذي يدور في رأس عشاق كرة القدم، هل سيلحق رونالدو بما يمكن أن نسميها مباراة القرن بين فريقه يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمعه بمنافسه الأزلي ليونيل ميسي؟

وأوقعت قرعة دور المجموعات فريق يوفنتوس مع برشلونة وفيرنتسفاروشي المجري ودينامو كييف الأوكراني.

ومن المقرر أن يواجه فريق يوفنتوس على ملعبه نظيره برشلونة يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر في الجولة الثانية من دور المجموعات.. إذًا هل سيلحق رونالدو بتلك المباراة بعد إصابته بفيروس كورونا؟

رونالدو سيخضع للعزل الصحي في منزله، وبحسب بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فأن رونالدو سيخضع للعزل الصحي لمدة 10 أيام، وإن تم شفائه سيخرج منه، لذا فأن الحالة الوحيدة لمشاركة كريستيانو رونالدو في المباراة أمام برشلونة وميسي بعد 15 يومًا هو تعافيه من الفيروس في الـ 10 أيام القادمة فقط.