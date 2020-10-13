الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بدوري السيدات لتنس الطاولة

توج فريق سيدات الزمالك بلقب دوري تنس الطاولة هذا الموسم بعد التغلب على الأهلي في المباراة النهائية.

وفازت سيدات الزمالك على سيدات الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة المباريات 3-2 ليحسمن اللقب بشكل رسمي بعد غياب طويل. ومثل سيدات الزمالك في النهائي كل من فرح عبد العزيز وهند محمد وجليلة ناصر، بينما مثل سيدات الأهلي كل من نادين الدولتلي ومريم الهضيبي وهنا جودة .

وحسمت للزمالك فرح عبد العزيز (مباراتين) وهند فتحي (مباراة)، بينما فاز للأهلي نادين الدولتلي (مباراة) وهنا جودة (مباراة).

وكان فريق رجال تنس طاولة الأهلي، فاز السبت الماضي بالمركز الأول في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية وجاء في المركز الثاني إنبي ثم الزمالك والمعادي.

وأعرب أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادته بأداء فريق الرجال خلال الدورة المجمعة الأولى من نهائيات الدوري العام والتي توج بها الأهلي، محققا الفوز على جميع منافسيه.

وأشار «عبد الفتاح» إلى أن فريق تنس الطاولة استعد جيدًا للمنافسات عقب العودة ، بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا، مما ساعد رجال طاولة الأهلي على الظهور بهذا المستوى المتميز وتحقيق الفوز في جميع المباريات.

وأوضح «عبد الفتاح» أن الفريق سيحصل على فترة راحة لمدة 3 أيام، يعود بعدها للتدريبات مجددًا استعدادًا للدورة المجمعة الثانية والمقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر المقبل.

كما وعد «عبدالفتاح» جماهير الأهلي ببذل أقصى جهد؛ لحصد بطولة الدوري والمنافسة على كافة البطولات المختلفة التي يُشارك بها الفريق.