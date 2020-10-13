خالد الغندور ينشر فيديو استحقاق حرس الحدود ركلة جزاء في لقاء الزمالك

ونشبت مشادات عقب انتهاء المباراة بين لاعبي حرس الحدود والزمالك، واعتراضات عديدة على حكم المباراة الذي رفض احتساب ركلة جزاء لصالح الحرس في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.
وأكدت آراء خبراء التحكيم أن حرس الحدود يستحق ركلة جزاء في الكرة التي كانت آخر هجمة في نهاية المباراة، ولم يحتسبها الحكم خطأ على دفاع الزمالك.
ونشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي، فيديو لخبير التحكيم الشناوي الذي أكد في برنامج جمهور الثالثة أمس أن حرس الحدود يستحق ركلة جزاء في تلك اللعبة.
ولم يكتب الغندور أي تعليق على الفيديو، ولم يشير الى أي شئ، ولم يتساءل كعادته عن تفسير لما يقال في الفيديو.
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