خالد الغندور ينشر فيديو استحقاق حرس الحدود ركلة جزاء في لقاء الزمالك

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد حرس الحدود بالماكس ضمن منافسات الجولة 33من بطولة الدوري الممتاز.

ونشبت مشادات عقب انتهاء المباراة بين لاعبي حرس الحدود والزمالك، واعتراضات عديدة على حكم المباراة الذي رفض احتساب ركلة جزاء لصالح الحرس في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وأكدت آراء خبراء التحكيم أن حرس الحدود يستحق ركلة جزاء في الكرة التي كانت آخر هجمة في نهاية المباراة، ولم يحتسبها الحكم خطأ على دفاع الزمالك.

ونشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي، فيديو لخبير التحكيم الشناوي الذي أكد في برنامج جمهور الثالثة أمس أن حرس الحدود يستحق ركلة جزاء في تلك اللعبة.

ولم يكتب الغندور أي تعليق على الفيديو، ولم يشير الى أي شئ، ولم يتساءل كعادته عن تفسير لما يقال في الفيديو.