50 ألف جنيه.. المقاولون العرب يحفز لاعبيه قبل مواجهة إنبي

تعهد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، المشرف العام على فريق الكرة الأول، بصرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب؛ في حالة الحفاظ على التواجد ضمن فرق المربع الذهبي، وتأكيد البقاء ضمن فرق المقدمة.
وعقد المشرف على الكرة بالنادي، اجتماعًا باللاعبين اليوم، الثلاثاء طالبهم باللعب للفوز أمام إنبى في الجولة قبل الأخيرة في جدول الدوري لحسم البطاقة الرابعة في جدول الدوري.
وتتبقى للمقاولون مباراتان أمام إنبى يوم الخميس المقبل وأمام براميدز في الجولة الأخيرة، ويملك الذئاب أكثر من فرصة للحفاظ على التواجد ضمن فرق المربع الذهبي الأولى الفوز أو التعادل خلال آخر مواجهتين للفريق، إضافة إلى تعادل سموحة أو الخسارة في آخر مواجهتين للفريق السكندرى أمام المقاصة ونادى مصر ليضمن بذلك الذئاب مكان ضمن فريق المربع.
وشهدت المسابقة تفوقا واضحا للمقاولون هذا الموسم ويعد الأقرب للتواجد في المربع رغم مزاحمة الفريق السكندري وتجدد آماله في حجز مركز ضمن فرق المربع.
من جانبه أكد علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن فريق طنطا يستحق الاحترام بعد الأداء الذى قدمه، خاصة أنه لم يستسلم بعد الهبوط رسميًا إلى القسم الثانى، مضيفًا أن المقاولون سيقاتل من أجل تأمين المربع الذهبى فى مباراته المقبلة أمام إنبى بعدما باتت تفصله نقطة واحدة فقط عن حسم المركز الرابع.
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 53 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 32 جولة، حقق المقاولون الفوز فى 15 لقاء وتعادلوا فى 8 مباريات وخسروا 9 أخرى، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 43 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 آخرين.
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