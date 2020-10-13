50 ألف جنيه.. المقاولون العرب يحفز لاعبيه قبل مواجهة إنبي

تعهد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، المشرف العام على فريق الكرة الأول، بصرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب؛ في حالة الحفاظ على التواجد ضمن فرق المربع الذهبي، وتأكيد البقاء ضمن فرق المقدمة.

وعقد المشرف على الكرة بالنادي، اجتماعًا باللاعبين اليوم، الثلاثاء طالبهم باللعب للفوز أمام إنبى في الجولة قبل الأخيرة في جدول الدوري لحسم البطاقة الرابعة في جدول الدوري.

وتتبقى للمقاولون مباراتان أمام إنبى يوم الخميس المقبل وأمام براميدز في الجولة الأخيرة، ويملك الذئاب أكثر من فرصة للحفاظ على التواجد ضمن فرق المربع الذهبي الأولى الفوز أو التعادل خلال آخر مواجهتين للفريق، إضافة إلى تعادل سموحة أو الخسارة في آخر مواجهتين للفريق السكندرى أمام المقاصة ونادى مصر ليضمن بذلك الذئاب مكان ضمن فريق المربع.

وشهدت المسابقة تفوقا واضحا للمقاولون هذا الموسم ويعد الأقرب للتواجد في المربع رغم مزاحمة الفريق السكندري وتجدد آماله في حجز مركز ضمن فرق المربع.