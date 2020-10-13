حرص وائل جمعة لاعب منتخب مصر والاهلي السابق علي تهنئة فريق غزل المحلة بعد صعودة للدورى الممتاز
وكتب وائل جمعة عبر حسابه علي انستجرام قائلًا "مبروك عوده قلعه من قلاع الرياضه المصريه نادي غزل المحله الي الدوري الممتاز مره تانيه وبالتوفيق واستمرار النجاح ..مبروك لكابتن خالد عيد والجهاز الفني والاداري ????????????"
عاد فريق غزل المحلة للدورى الممتاز بعد الفوز علي فريق الاولمبي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم علي ملعب الفريق السكندري ضمن منافسات الجولة ال22 والاخيرة من مسابقة دورى القسم الثاني .
تقدم فريق الأوليمبي عن طريق كريسبو في الدقيقة 13 وبعدها جاء رد غزل المحلة سريعا عن طريق محمد سامي الشهير بـ"فان دايك" في الدقيقة 15 ، قبل أن يضيف المحلة الهدف الثاني في الدقيقة 27 .
كانت آخر مشاركة لفريق غزل المحلة فى بطولة الدورى الممتاز منذ 4 مواسم وبالتحديد موسم 2015-2016 واحتل المركز الأخير برصيد 13 نقطة من 13 تعادل وبدون تحقيق فوز واحد .
علي الجانب الآخر حقق فريق فاركو الفوز على منافسه بلدية المحلة بنتيجة أربعة أهداف دون رد إلا ان فارق النقاط في صالح فريق غزل المحلة .
وخلال الموسم الحالي نجح خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة في تحقيق الفوز في 14 مباراة وخسر 3 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وسجل 32 هدفا كأقوى خط هجوم في المجموعة واستقبل 11 هدفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وائل جمعة يهنئ غزل المحلة بالصعود للممتاز: مبروك عودة قلعة من قلاع الرياضة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.