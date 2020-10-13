اتفاق ثنائي بين محمد عبد المنصف ووادي دجلة على التجديد لمدة موسم

اتفق نادي وادي دجلة مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، على تجديد عقده، في ظل تألقه اللافت في الفترة الأخيرة مع الفريق الدجلاوي بمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد مسئولو نادي وادي دجلة جلسة مع عبد المنصف مساء أمس الاثنين، وتم الاتفاق خلالها على تجديد التعاقد لمدة موسمًا اَخر، بعدما ضمن

الفريق البقاء في الدوري الممتاز بشكل رسمي.

ويعد محمد المنصف من أعمدة الفريق في الفترة الأخيرة، ولاسيما أن مسئولي النادي يعولون عليه خاصة في ظل اعتمادهم على العناصر الشابة بالفريق.

وانضم عبد المنصف إلى نادي وادي دجلة مطلع موسم 2017 قادمًامن نادي إنبي.

وضمن نادي وادي دجلة البقاء في مسابقة الدوري الممتاز، الموسم المقبل بعد تأكد هبوط حرس الحدود إلى الدرجة الثانية بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدفين لهدف بالأمس.

ويستعد وادي دجلة لمواجهة فريق الجونة في تمام السادسة من مساء غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة.