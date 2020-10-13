الرياضة

البنك الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن المدير الفنى بعد الصعود للممتاز

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نفى اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي كل مانشر في بعض المواقع الالكترونية بشأن الاستغناء عن الكابتن عيد مرازيق المدير الفني للفريق وعدم صرف مكافآت الصعود ورحلات العمرة .

وأكد رئيس النادي  أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن لأن الفريق وصل اليوم إلي مقر النادي عائدا من أسيوط .

وأشار إلي أن كل مانشر علي لسان مسئولي البنك الأهلي ليس صحيح ،حيث لم تجتمع لجنة الكرة بالنادي حتى الآن لإتخاذ إي قرارات عقب الصعود للدورى الممتاز .

وأكد رئيس النادي علي أن لاعبي الفريق سيجتمع باللاعبين والجهاز الفنى والإدارى للفريق لتهنئتهم بالصعود لدورى الأضواء والشهرة .

وأختتم رئيس النادي حديثه بنفي ماتردد حول الإستغناء عن المدير الفنى عيد مرازيق وأكد علي أنه صاحب إنجاز الصعود هو ولاعبيه .

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مريم الجابري

مريم الجابري

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