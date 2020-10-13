البنك الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن المدير الفنى بعد الصعود للممتاز

نفى اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي كل مانشر في بعض المواقع الالكترونية بشأن الاستغناء عن الكابتن عيد مرازيق المدير الفني للفريق وعدم صرف مكافآت الصعود ورحلات العمرة .
وأكد رئيس النادي أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن لأن الفريق وصل اليوم إلي مقر النادي عائدا من أسيوط .
وأشار إلي أن كل مانشر علي لسان مسئولي البنك الأهلي ليس صحيح ،حيث لم تجتمع لجنة الكرة بالنادي حتى الآن لإتخاذ إي قرارات عقب الصعود للدورى الممتاز .
وأكد رئيس النادي علي أن لاعبي الفريق سيجتمع باللاعبين والجهاز الفنى والإدارى للفريق لتهنئتهم بالصعود لدورى الأضواء والشهرة .
وأختتم رئيس النادي حديثه بنفي ماتردد حول الإستغناء عن المدير الفنى عيد مرازيق وأكد علي أنه صاحب إنجاز الصعود هو ولاعبيه .
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