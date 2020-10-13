بشرى سارة لـ ليفربول .. تعافي ماني وألكانتارا من فيروس كورونا

وكان ألكانتارا قد أصيب بفيروس كورونا قبل مباراة الفريق أمام ارسنال في الدوري الإنجليزي، بينما أصيب ماني بفيروس كورونا قبل مباراة ليفربول أمام أستون فيلا.
ونشر حساب نادي ليفربول الإنجليزي صورًا لماني وألكانتارا أثناء مشاركتهما للمرة الأولى في مران الفريق، بعد تعافيهما من الوباء المتفشي.
وسيصبح اللاعبان متاحين لليفربول في مباراة ديربي الميرسيسايد القادمة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.
يذكر أن الغيني نابي كيتا لاعب نادي ليفربول أصيب في معسكر منتخب بلاده بفيروس كورونا.
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