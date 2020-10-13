تحت رعاية رئيس الجمهورية.. نتائج منافسات اليوم الأول لأولمبياد الطفل المصري

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الاول لأولمبياد الطفل المصري الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وشهد المركز الأولمبي بالمعادى أمس حفل افتتاح فعالياتها بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نائبا عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشهد مركز شباب الجزيرة اليوم منافسات اليوم الاول فى العديد من اللعبات الفردية وتستمر منافسات وفعاليات الأولمبياد غدا بمركز شباب الجزيرة فى اللعبات الجماعية.

وكشفت الوزارة فى وقت سابق عن الألعاب الفائزة فى التصفيات التمهيدية فى محافظات المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، سوهاج، الإسكندرية، الأقصر، القليوبية، الجيزة، وتضم الألعاب الكاراتيه والتايكوندو وكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الطاولة، وألعاب القوي، ودفع الجلة، وكرة القدم ، وكرة اليد وغيرها من الألعاب.

وجاءت نتائج اليوم الأول للمنافسات كالتالي:

في منافسات تنس الطاولة فردي بنين:

المركز الاول / ياسين ياسر - الاسكندرية

المركز الثاني / يوسف أحمد محمد - القاهرة

المركز الثالث / حمزة خالد - الاسماعيلية

أما في منافسات فردي بنات :

المركز الاول / مريم ابراهيم يونس - الاسكندرية

المركز الثاني / منة الله محمود - كفر الشيخ

المركز الثالث / رغدة عمرو محمد - القاهرة

أما في مسابقات كرة قدم خماسي بنات والتى تكونت من ٨ فرق هي ( الغربية- الاسكندرية - الشرقية - القاهرة - المنيا - الاسماعيلية - البحر الاحمر - سوهاج ).

وتضمنت المجموعة الأولى فرق ( الغربية - الإسكندرية - الشرقية - القاهرة )

وجاءت النتائج كالتالي:

المركز الاول الغربية

المركز الثاني الاسكندرية

وتضمنت المجموعة الثانية فرق ( المنيا - الاسماعيلية - البحر الاحمر - سوهاج )

وجاءت نتائج المجموعة الثانية كالاتي:

المركز الاول المنيا

المركز الثانى البحر الأحمر

على ان تقام النهائيات غدًا الاربعاء

وفي منافسات التايكوندو "حزام اسود" بنات جاءت نتائجه كالاتي:

المركز الاول روان حندق بدوي - دمياط

المركز الثاني مريم عبد المنعم حسن - الاسكندرية

المركز الثالث فاطمة اشرف - القليوبية

أما منافسات التايكوندو "حزام اسود" بنين فجاءت نتائجها كالاتي:

المركز الاول عبد الرحمن أحمد خليل - الشرقية

المركز الثاني يحيي عاطف - البحيرة

المركز الثالث محمود اشرف - القليوبية

ويأتي تنفيذ وزارة الشباب والرياضة لأولمبياد الطفل انطلاقًا من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة فى التربية البدنية والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التى تساعده على القيادة وخلق جيل واع وسليم صحيًا وبدنيًا.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أطلق شعلة أولمبياد الطفل في أغسطس الماضي من المركز الأوليمبي بالمعادي وتبعها إيقاد الشعلة في مختلف المحافظات بهدف خلق جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة ، وغرس روح التعارف بين المشاركين من كافة المحافظات.