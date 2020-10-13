مران قوي للإسماعيلي استعدادًا لمواجهة أسوان في الدوري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران الرئيسى منذ قليل ، استعدادا للقاء اسوان الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية لحساب الجولة الــ33 بمسابقة الدورى المحلى. المران شهد استمرار تأهيل أحمد مدبولى بجانب عماد حمدى ثنائى الفريق وذلك بالجرى حول الملعب. كما تطرق المران لتدريبات على الضربات الثابتة والعرضيات باعتبارهما أبرز الحلول لتسجيل الأهداف فى شباك الخصوم. واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافهما عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها فى اللقاء المقبل.

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