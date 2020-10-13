رسميا.. حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري

وأتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع مدير فني جديد من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تفاوض مع العديد من المدربين، ولكن وقع اختيار مجلس إدارة الاتحاد على حسام حسن لقيادة الفريق نظرًا لخبراته الفنية.
وأعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري، الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع حسام حسن المدير الفني الجديد لقيادة الفريق خلال الساعات المقبلة.
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