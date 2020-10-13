الرياضة

رسميا.. حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري

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قَبِلَ مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، اعتذار طلعت يوسف، عن عدم الاستمرار في مهام عمله، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلال الجلسة الطارئة للمجلس، عقب نهاية مباراة الأمس أمام النادي المصري البورسعيدي.

وأتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع مدير فني جديد  من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلم "دوت الخليج"، من أحد المصادر الخاصة بالاتحاد، أن حسام حسن  هو المدير الفني لقيادة نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة المقبلة عقب رحيل طلعت يوسف.

وأوضح أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تفاوض مع العديد من المدربين، ولكن وقع اختيار مجلس إدارة الاتحاد على حسام حسن لقيادة الفريق نظرًا لخبراته الفنية.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري، الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع حسام حسن المدير الفني الجديد لقيادة الفريق خلال الساعات المقبلة. 

وفي سياق سابق، نفى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، التفاوض مع "تاكيس جونياس"، المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة لقيادة الفريق في الفترة الحالية عقب رحيل طلعت يوسف.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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