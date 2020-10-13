قبل موقعة الرجاء.. بن شرقي على مقاعد بدلاء المنتخب المغربي أمام الكونغو وديا

أعلن وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، تشكيل أسود الأطلس لملاقاة المنتخب الكونغولي، في مباراة ودية استعدادًا لاستئناف التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وتواجد أشرف بن شرقي، مهاجم نادي الزمالك، على مقاعد بدلاء المنتخب المغربي، قبل أقل من أسبوع عن الموقعة المرتقبة أمام الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وضم تشكيل المنتخب المغربي:
في حراسة المرمى: منير الخاجوي
خط الدفاع: أشرف حكيمي - حمزة منديل - يونس عبد الحميد - نصير مزراوي
خط الوسط: عمر القادوري - سفيان أمرابط - سليم أمالله
خط الهجوم: يوسف العربي - برقوق أيمن - سامي مامي
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