الأهلي يهزم إنبي ويتوج بدوري الرجال لتنس الطاولة

توج فريق رجال الأهلي فى تنس الطاولة بلقب الدوري المصري للمرة رقم 31 فى تاريخه بعد الفوز علي فريق انبي فى المباراة النهائية .

وفاز رجال الأهلي في الدورة المجمعة الثانية علي انبي 3-0

وفاز للأهلي كل من السيد لاشين ومحمد البيلي ومحمد شومان (مباراة لكل منهم)

وكان فريق رجال تنس طاولة الأهلي، فاز السبت الماضي بالمركز الأول في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية وجاء في المركز الثاني إنبي ثم الزمالك والمعادي.

وأعرب أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادته بأداء فريق الرجال خلال الدورة المجمعة الأولى من نهائيات الدوري العام والتي توج بها الأهلي، محققا الفوز على جميع منافسيه.

وأشار «عبد الفتاح» إلى أن فريق تنس الطاولة استعد جيدًا للمنافسات عقب العودة ، بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا، مما ساعد رجال طاولة الأهلي على الظهور بهذا المستوى المتميز وتحقيق الفوز في جميع المباريات.