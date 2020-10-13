موسيماني يهدد ضم سيرينو من صن داونز للأهلي بالفشل

يبدو أن محاولات الأهلي للتعاقد مع أحد نجوم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، قد تنتهي بالفشل بسبب تعاقد الأحمر مع المدرب بيتسو موسيماني.

وكشف تقرير نشرته صحيفة (SOOCER LADUMA) الجنوب أفريقية، عن وجود حالة من الغضب لدى مسئولي صن داونز، من رحيل بيتسو موسيماني المفاجئ، بعد حصوله على عرض الأهلي، رغم تجديد عقده براتب ضخم.

وأشار التقرير إلى أن رحيل موسيماني للأهلي لن يسهل مهمة الفريق الأحمر في ضم النجم الأوروجوياني جاستون سيرينو مهاجم صن داونز كما يعتقد البعض، بل الأمر تحول للعكس.

وأكد التقرير أن سيرينو قد يرحل عن صن داونز للأهلي، في حال تقدم الفريق المصري بمقابل مالي ضخم لا يستطيع النادي الجنوب أفريقي رفضه.

وانضم سيرينو إلى صن داونز في يناير 2017 قادمًا من بوليفار بطل الدوري البوليفي، ويبلغ 29 عامًا، كما أنه سجل 24 هدفًا في 99 مباراة مع الفريق الجنوب أفريقي.