وزير الرياضة يشارك فى مراسم تأبين اللواء أحمد الفولي باللجنة الأولمبية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء بمقر اللجنة الأولمبية المصرية مراسم تأبين الراحل اللواء أحمد الفولي وسط حضور العديد من رموز الرياضة في مقدمتهم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وسفير دولة كوريا الجنوبية وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.
تضمنت مراسم التأبين كلمات من كل من محمد الفولي نجل الراحل والدكتور عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور وسفير دولة كوريا الجنوبية واللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق والدكتورة نادية صبحي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي للتايكوندو.
و، قال الدكتور أشرف صبحي :"مراسم التأبين هي إحياء لذكرى أحد رموز الرياضة المصرية الذي أعطى لوطنه الكثير، وشريك نجاح في إنجازات الرياضة المصرية وبصمته واضحة منحت الرياضة المصرية الكثير والكثير".
وأضاف :"نساهم اليوم في تأبين علم من أعلام المنظومة الرياضية المصرية حيث التجسيد الحقيقي لكافة معاني وقيم البذل والعطاء والجهد الوطني، وكان طوال مشواره في الحياة فارسًا نبيلًا وقدوة صالحة، وشريكًا في العديد من الإنجازات ونجاحات الرياضة المصرية فأضحت بصماته واضحة في الارتقاء برياضة التايكوندو على المستوى المصري والقاري والعالمي".
وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لكل من ساهم في الإعداد والتنظيم لهذا التأبين، داعيًا الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا جميعا وأسرته وذويه الصبر والسلوان.
و أوضح المهندس هشام حطب أن الراحل اللواء أحمد الفولي كان أحد رموز الرياضة المصرية والذي لم يبخل بأي وقت أو جهد من أجل الرياضة المصرية ، وتاريخ الراحل حافل بالإنجازات المحلية والإفريقية والعربية والدولية، مضيفًا أن اللواء أحمد الفولي رحل بجسده ولكن سيرته العطرة وأعماله وعطائه سيظل معنا وسيكتب التاريخ الرياضي فصلا باسمه كأحد العظماء ممن ساهم في إثراء الحركة الرياضية في مصر والعالم.
يذكر أن الراحل اللواء أحمد الفولي أحد رموز الرياضة المصرية وصاحب التاريخ المشرف والحافل بالعطاء والانجازات الرياضية على المستوى المحلي والقاري والدولي حيث شغل العديد من المناصب الهامة منها نائب رئيس اللجنة الأولمبية الاسبق، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، ورئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو، ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو الأسبق، ورئيس نادي الزهور الأسبق.
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