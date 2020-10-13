بعثة الأهلي تصل كازبلانكا وتجري مسحة كورونا في المطار

وصلت بعثة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى كازابلانكا بالمغرب؛ استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقبل مسئولو السفارة المصرية بالمغرب، بعثة الفريق لتسهيل إجراءات الخروج للفريق، والعمل على توفير كافة سبل الراحة لهم خلال إقامته فى المغرب لمواجهة الوداد المغربي يوم السبت المقبل.

وأجرى لاعبو الأهلي مسحة "كورونا" لدى وصولهم إلى مطار كازبلانكا طبقا إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي وضعها الكاف.

وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب كلًا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.

وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.