خاص| مجدي عبد الغني يرد على مسئولي الأهلي بعد استبعاده من قناة تن

أكد مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أنه يحترم الأهلي دائمًا، ولا يستطيع أن يتجاوز في حق النادي الذي ساهم في صناعة اسمه داخل الملاعب.
وقال في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أنه عندما يوجه بعض النقد لأمور تحدث داخل الأهلي، فهذا لأنه يحب رؤية نجاح الفريق دائمًا".
وأضاف "خلافي دائمًا يكون مع أشخاص وليس كيان الأهلي، لو لم أكن لاعبًا للأهلي لما كنت مشهورًا حاليًا، لأن اسم الأهلي يساهم في هذا الأمر".
وتابع "مجالس إدارات الأهلي دائمًا تكون معرضة للانتقاد، لأن هناك فئة كبيرة تريد نجاح النادي في كل الأوقات، ومن الطبيعي انتقاد الأشخاص، لأن الأفراد زائلون والكيان باق".
وأتم "لن أتحدث عن أي أمر يخص الأهلي حاليًا، لأن الفريق لديه مباراة مهمة في دوري الأبطال، وعندما يعود الفريق من المغرب ويتأهل للنهائي، سأتحدث وقتها، ألتمس العذر لمسئولي قناة TEN على استبعادي في هذه الفترة الصعبة".
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