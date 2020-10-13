إصابة كريم حافظ لاعب مالاتيا التركى ومنتخب مصر بفيروس كورونا

أعلن كريم حافظ الظهير الأيسر لمنتخب مصر ونادي مالاتيا سبور التركي إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد كريم حافظ في تصريحات صحفية أنه أصيب بفيروس كورونا و يخضع للعزل الصحي.

وأكد حافظ أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض، رغم تشخيصه بالإصابة به.

ولعب كريم حافظ مع المنتخب الوطني أكثر من مباراة، ولعب لنادي قاسم باشا التركي قبل الانتقال لمالاتيا.