القنصل المصري بالمغرب يستقبل بعثة الأهلي

حرص عمر منيب، قنصل مصر في المغرب، وعمر شعيب مسئول الشؤون السياسة بالسفارة على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار الدار البيضاء بالمغرب.
وحرص القنصل على الترحيب بالكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ورئيس البعثة، ونقل للجميع تحيات السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، الذي يوجد حاليا بالقاهرة ويعود للمغرب غدا الأربعاء.
ويلتقي الأهلي مع نظيره فريق الوداد في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة مساء السبت المقبل.
وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب كلًا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.
وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.
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