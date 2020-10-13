الرياضة

القنصل المصري بالمغرب يستقبل بعثة الأهلي

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حرص عمر منيب، قنصل مصر في المغرب، وعمر شعيب مسئول الشؤون السياسة بالسفارة على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار الدار البيضاء بالمغرب.

 

وحرص القنصل على الترحيب بالكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ورئيس البعثة، ونقل للجميع تحيات السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، الذي يوجد حاليا بالقاهرة ويعود للمغرب غدا الأربعاء.

 

ويلتقي الأهلي مع نظيره فريق الوداد في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة مساء السبت المقبل.

وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب كلًا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.

 

وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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